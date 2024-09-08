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Dünya

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun açık ara farkla seçimleri kazandı

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yapılan erken seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 94,65 ile kazandı.

Abbas Mimouni, Çağrı Koşak  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun açık ara farkla seçimleri kazandı Fotoğraf: Hamza Zait/AA

Cezayir

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, düzenlediği basın toplantısında Tebbun'un oyların yüzde 94,65'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi.

Cezayir'deki İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP) adayı Abdulaali Hassani Şerif'in yüzde 3,17 oy aldığını açıklayan Şerefi, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi'nin ise yüzde 2,16 oyla son sırada yer aldığını kaydetti.

Şerefi, seçimlere katılım oranını ise yüzde 48 açıklamıştı.

Cezayir’de seçim süreci

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.

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