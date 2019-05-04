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Dünya

Cezayir'de 'Buteflika rejiminin temsilcileri' protesto edildi

Cezayir'de yüz binler eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimini temsil eden tüm isimlerin bulundukları pozisyonlardan ayrılması talebiyle sokaklara döküldü.

Abdel Razek Abdallah,Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 04.05.2019
Cezayir'de 'Buteflika rejiminin temsilcileri' protesto edildi

Cezayir

Cezayirlilerden "Buteflika rejimi temsilcilerine" karşı protesto

Cezayir'in başkenti Cezayir'de cuma namazının ardından toplanan binlerce kişi, istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimini temsil eden tüm isimlerin ayrılması talebiyle sokaklara döküldü. Sokaklara çıkan göstericiler, "Hepiniz gidin" sloganları atarak dövizler taşıdı. ( Farouk Batiche - Anadolu Ajansı )

Başkent Cezayir'de ve diğer kentlerde cuma namazının ardından yüz binlerce kişi yaklaşık 2 aydır olduğu gibi bugün de "Hepiniz gidin" sloganlarıyla sokağa çıktı.

Cezayir kentindeki sembolik Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, Buteflika rejimini temsil eden kişilerin görevlerinden ayrılmalarını ve yargılanmalarını talep ederek, geçiş döneminin söz konusu kişilerin denetiminde olmasına karşı çıktı.

Başkentte taşınan pankartlar arasında "Çeteler gidene kadar durmayacağız", "Sizi soğuk kanlılıkla bastıracağız", "Egemenliğin kaynağı halktır" ifadeleri dikkati çekti.

Eylemlerin ramazanda da süreceği ve orduya yönelik, halkın Buteflika rejimini temsil eden isimlerin gitmesi taleplerini gerçekleştirme çağrısı da pankartlarda yerini aldı.

Cezayir'de muhalifler ve eylemciler seçim hazırlıklarının sürdüğü şu dönemde Buteflika rejimini temsil eden isimlerin geçiş sürecinde yer almasına karşı çıkıyor.

Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, devam eden protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu.

Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

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