Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapanış programı
logo
Dünya

Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi

Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın doğu açıklarına kısa menzilli füzeler ateşlediği bildirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 04.05.2019
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi Arşiv

Kuala Lumpur

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Kuzey Kore ordusu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.

Ateşlemenin yerel saatle sabah 09.06'da gerçekleştiğini bildiren yetkililer, füzelerin teknik detaylarını henüz tespit edemediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Putin ve Trump 1,5 saat telefonla görüştü

Putin ve Trump 1,5 saat telefonla görüştü

Kim'e göre Kore Yarımadası'nda barış tamamen ABD'nin tutumuna bağlı

Putin'den Kuzey Kore değerlendirmesi

Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Rusya’da

Kuzey Kore lideri Kim Rusya’da

Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecek

Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecek