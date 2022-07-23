Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,535.00
BTC/USDT
22,711.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Ali Makram Ghareeb   | 23.07.2022
Cezayir Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla görüştü Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda iş birliğine vurgu yapıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda güvenliği krizinin aşılması için çalışacağını belirtti.

Dünyayı etkileyen krizle ilgili Moskova ve Kiev yönetimleriyle görüştüklerini bildiren Hüseyin, Cezayirli mevkidaşıyla da bu krizin aşılması için iki ülkede atılacak adımları ele aldıklarını aktardı.

Hüseyin, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'nın Bağdat ziyaretini "önemli" olarak değerlendirirken, iki ülkenin enerji, ekonomi ve birçok alanda iş birliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Lamamra'dan "Irak'ın refahı ve gelişmesi için desteğe hazırız" mesajı

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra da kardeş iki ülkeyi birbirine bağlayan maddi, manevi, kültürel ve tarihi geçmişin olduğuna işaret ederek, Irak'ın refahı ve gelişmesi için ülkesinin tüm desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaş sonrasında dünyada önemli değişiklikler olduğunu hatırlatan Lamamra, bu süreçte iki ülkenin kendi toplumu ve dünya toplumlarına faydalı olacakları alanlarda atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya 25 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor
Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi
Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi
Altun: Türkiye olarak istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi

Benzer haberler

Eski Musul Valisi Nuceyfi: Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarına saldırmak Irak'a zarar verir

Eski Musul Valisi Nuceyfi: Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarına saldırmak Irak'a zarar verir

Cezayir Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Alanyaspor, Cezayirli Zinedine Ferhat'ı transfer etti

Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi

Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi
'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasına yalanlama

'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasına yalanlama
ABD Dışişleri raporu YPG/PKK’nın çocukları kaçırmaya devam ettiğini belgeledi

ABD Dışişleri raporu YPG/PKK’nın çocukları kaçırmaya devam ettiğini belgeledi