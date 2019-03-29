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Dünya

CENTCOM'da görev değişimi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretti.

Kasım İleri   | 29.03.2019
CENTCOM'da görev değişimi

Washington

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretti. 

Üç yıldır CENTCOM Komutanlığı yapan Votel'in McKenzie'ye görevi devretmesi nedeniyle CENTCOM Karargahının bulunduğu Florida'nın Tempa kentinde tören düzenlendi.

Törene, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın yanı sıra, çok sayıda üst düzey sivil ve askeri yetkili katıldı.

Votel, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2014'te ABD Özel Harekat Komutanlığına, 2016 yılında ise yine Obama tarafından CENTCOM Komutanlığına atanmıştı. 

McKenzie ise 2008'de Obama'nın Pentagon'daki yönetim değişikliği sonrası geçiş takımının başında yer almıştı.

Kısa bir süre Afganistan'a giden McKenzie, CENTCOM Strateji, Plan ve Politika Direktörü olarak görev yaptı.

CENTCOM Deniz Piyadeleri Komutanlığı da yapan McKenzie, en son ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü olarak görev yapıyordu.

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