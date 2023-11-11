Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,070.70
BTC/USDT
37,057.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Cenevre'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Cenevre'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Geneve

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kentteki Parc Des Cropettes Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, buradan BM Cenevre Ofisi'nin önüne yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'ye yönelik soykırımın önlenmesi" çağrısında bulundu.

İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak Filistin'e destek sloganları atan eylemciler, "Gazze'de ateşkes sağlanması" yönünde çağrı yaptı.

Filistinli bebekleri simgeleyen "maket bebek cesetleri" taşıyan göstericiler, İsrail'in bebekleri hedef almasına bu şekilde tepki gösterdi.

Soyadını vermek istemeyen Sam isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, Filistin'in özgür olmasını istediğimiz için gösteriye katıldık. İsrail'in 56 yıldır işgali sürüyor. Filistinliler özgür olmak istiyor. Herkes için barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu gördüğüm her şeyin ötesinde"

Bosna Hersekli Gorona Mıjıc da Gazze'de masum insanların insani yardımlara ve temiz suya ulaşamadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her şeyin daha kötüye gittiğini görüyorum ve hiçbir şey değişmiyor. Bu gördüğüm her şeyin ötesinde. Ben Bosnalıyım, kendi ülkemde savaş gördüm. Filistin halkının, Gazze ve Batı Şeria'da sivillerin yaşadıklarına karşı gerçekten çok büyük şefkat ve empati hissediyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. En azından buraya gelip yürüyebiliyor ve duygularımı paylaşabiliyorum."

Yaklaşık 2 saat süren gösteri ve yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Çanakkale'de kuvvetli lodos limandaki 2 tekneyi batırdı
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda sefer düzenlemesi
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Cenevre'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Cenevre'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Avusturya’da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz

BM'nin Filistin'le ilgili yetersizliğine tepki gösterip 32 yıllık kariyerini bırakan Mokhiber, AA'ya konuştu

BM'nin Filistin'le ilgili yetersizliğine tepki gösterip 32 yıllık kariyerini bırakan Mokhiber, AA'ya konuştu
İsrailli aktivist Neiman: İsrail hükümeti Gazze'de Filistinli görmek istemiyor

İsrailli aktivist Neiman: İsrail hükümeti Gazze'de Filistinli görmek istemiyor
İngiltere'de Başbakanlığın önünde toplanan sağlık çalışanları Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu

İngiltere'de Başbakanlığın önünde toplanan sağlık çalışanları Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet