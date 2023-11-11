Tunus'ta Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi
Tunus'ta, muhalefet cephesinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.
Tunus
Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla başkent Tunus'un merkezinde yer alan Tunus Şehir Tiyatrosu önünde toplanan göstericiler, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması, insani ve tıbbi yardım ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açılması yönünde sloganlar attı.
- Gazze'deki Şifa Hastanesi İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 78'e çıktı
- Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde yakıtın bitmesi sonucu elektrik tamamen kesildi
- İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde bir poliklinik binasını bombaladı
- İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı
- Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı
- Biden, Gazze'de ateşkesin "mümkün olmadığını" söyledi
Filistin ve Tunus bayraklarının taşındığı gösteride konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, Tunus halkının her zaman Filistin halkının yanında ve onlarla dayanışma içinde olduğunu söyledi.
"Gazze savaşının" direnişin gücünü gösterdiğini belirten Şabi, "Direniş grupları İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdi. İsrail, Filistin direniş hareketi Hamas'ı ortadan kaldıramadı." ifadesini kullandı.
Ulusal Kurtuluş Cephesine destek veren partilerden Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acmi el-Verimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arap ülkelerinin sokaklarının, Arap ülkeleri ve batılı ülkelerin başkentlerinde alınan siyasi kararları etkilemelerini istiyoruz. Gazze'deki soykırımın ve sivillerin hedef alınmasının sona erdirilmesi için ablukanın kaldırılması ve adil bir siyasi çözüm bulunmalı." dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 183 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.