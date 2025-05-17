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Dünya

Cenevre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto için yürüyüş yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Cenevre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Cenevre

Parc Des Bastions Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü, İsrail aleyhinde İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar attı.

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Eylemciler, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'yi (Büyük Felaket) de 77. yılında protesto etti.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, İngiliz Bahçesi isimli parkta sona erdi.

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