Cenevre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto için yürüyüş yaptı.
Cenevre
Parc Des Bastions Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü, İsrail aleyhinde İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar attı.
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Eylemciler, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'yi (Büyük Felaket) de 77. yılında protesto etti.
Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, İngiliz Bahçesi isimli parkta sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.