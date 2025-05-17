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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsveç’in başkenti Stockholm’de, Filistinlilerin “Büyük Felaket” (Nekbe) olarak andığı 15 Mayıs dolayısıyla İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
İsveç'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

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Gazze’de hayatını kaybeden sivillerin isimlerinin yer aldığı afişler ve Nekbe’yi anlatan dövizler taşıyan eylemciler, Filistindeki katliama çevredekilerin ilgisini çekmeye çalıştı.

Gösteride konuşan Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirerek, bunun bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

Feiler, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard’ın bu konuda sessiz kalmasını da eleştirdi.

İsveç Kilise Birliği’nden Rahip Ann Christin Kristiansson da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik saldırılarını “soykırım” olarak değerlendirdi.

Kristiansson, “İsrail’i durdurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu, askeri yollarla değil; güçlü, örgütlü bir sivil direnişle mümkündür. Bu, siyasi bir meseledir ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmelidir. İsrail, direnişçilere değil kadınlara, çocuklara ve sivillere saldırıyor. Bu da bir soykırımdır.” ifadelerini kullandı.

Nekbe Nedir?

Filistinliler, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yüz binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesini “Nekbe” (Büyük Felaket) olarak anıyor. Her yıl 15 Mayıs’ta düzenlenen anmalarda, İsrail’in kuruluş süreciyle başlayan ve halen devam eden işgal politikalarına dikkat çekiliyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967’den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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