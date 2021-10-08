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Dünya

Çekya'da milletvekili genel seçimi yapılıyor

Çekya'da halk milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti.

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 08.10.2021
Çekya'da milletvekili genel seçimi yapılıyor

Prag

Yaklaşık 8 milyon seçmenin bulunduğu Çekya'da oy verme işleminin iki gün süreceği parlamento seçimlerine toplamda 22 parti ve ittifak katılıyor.

Seçmenler, 14 seçim bölgesinde bugün yerel saatle 14.00-22.00 ve yarın 08.00-14.00'te oy kullanabilecek.

Yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip ülkede son kamuoyu araştırmalarına göre, 200 sandalyeli meclise 9 parti yüzde 5'lik seçim barajını aşarak girecek.

Son kamuoyu araştırmaları; iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) yüzde 27, Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) ittifakının yüzde 21, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) ittifakının yüzde 17, Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisinin (SPD) yüzde 12, Çekya ve Moravya Komünist Partisinin (KSCM) yüzde 6 ve Prisaha Partisinin (Yemin) yüzde 5 oy alarak parlamentoya gireceğini gösteriyor.

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