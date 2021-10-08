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Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti

Afrika'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, 8 milyon 448 bin 532 oldu.

Gökhan Kavak   | 08.10.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti Fotoğraf: Jalal Morchidi/AA

İstanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 784'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 448 bin 532 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 731 bin 730'a yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti
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