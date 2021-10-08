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Dünya

Filistinliler İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' kararını protesto etti

Filistinliler, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te gösteri düzenledi.

Mustafa Deveci   | 08.10.2021
Filistinliler İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' kararını protesto etti

Kudüs

Yaklaşık 50 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından bir grup Filistinli İsrail mahkemesinin kararını Mescid-i Aksa'da düzenledikleri gösteriyle protesto etti.

Tekbir getiren Filistinliler, sık sık "kanımız canımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Filistinliler bir süre gösteriye devam ettikten sonra dağıldı.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarını söktü, bir çobanı yaraladı

Öte yandan Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını söktüğü, bir çobanı da yaraladığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, yaklaşık 20 Yahudi yerleşimcinin El Halil kentine bağlı Zanuta beldesi kırsalında iki Filistinli çobana saldırdığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralanan bir çobanın hastaneye kaldırıldığı diğerinin ise İsrail güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan yine El Halil'e bağlı Tarkumiya beldesinde de Filistinlilere ait en az 100 zeytin ağacının Yahudi yerleşimcilerce söküldüğü kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere saldırıyor ve onların temel geçim kaynaklarını hedef alıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 450 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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