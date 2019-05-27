Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.82
Dolar
6.08
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi kazandı

İktidarda bulunan ANO Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre AP seçimlerinin galibi oldu.

Aşkın Kıyağan,Mehmet Yılmaz   | 27.05.2019
Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi kazandı

Prag

Çekya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) kazandı.

Çekya İstatistik Kurumunun paylaştığı sonuçlara göre, Başbakan Andrej Babiş'in başında bulunduğu ANO, oyların yüzde 21'ini alarak birinci parti oldu.

Yüzde 5 seçim barajının uygulandığı ülkede, Sivil Demokrat Parti (ODS) yüzde 14, Çekya Korsan Partisi yüzde 14, TOP 09 Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi'nin (STAN) oluşturduğu koalisyon ise yüzde 11 oranında oy aldı.

Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) yüzde 9, Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) yüzde 7, Komünist Parti ise yüzde 6 oy topladı.

AP'ye 21 milletvekili gönderme hakkı bulunan Çekya'da bu sonuçlara göre, ANO 6, ODS 4, Çekya Korsan Partisi 3, TOP 09 ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) koalisyonu 3, SPD 2, KDU-CSL 2 ve KSCM ise 1 sandalye kazandı.

Çekya'da, 2014 yılındaki AP seçimlerine katılım oranı yüzde 18 iken bu seçimlerde katılım yüzde 28 oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

İspanya, Portekiz ve İsveç'te kazanan sosyalistler oldu

İspanya, Portekiz ve İsveç'te kazanan sosyalistler oldu

Hollanda'da AP seçimlerini Timmermans kazandı, Wilders kaybetti

İngiltere'de AP seçimlerinde aşıcı sağcılar önde

AP seçimlerinde aşırı sağcı partiler ile Yeşiller güç kazandı

AP seçimlerinde aşırı sağcı partiler ile Yeşiller güç kazandı
AP seçimlerini İtalya, Belçika, Hırvatistan ve Slovenya'da sağcı partiler kazandı

AP seçimlerini İtalya, Belçika, Hırvatistan ve Slovenya'da sağcı partiler kazandı
AP seçimlerini Fransa'da aşırı sağcılar kazandı

AP seçimlerini Fransa'da aşırı sağcılar kazandı