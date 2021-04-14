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Dünya, Koronavirüs

Çekya, Danimarka'nın aşı programından çıkardığı AstraZeneca aşısına talip oldu

Çekya Başbakan Yardımcısı Hamacek, Danimarka'nın yeni tip koronavirüse karşı uyguladığı ancak aşılama programından çıkarma kararı aldığı AstraZeneca aşısını bu ülkeden satın almak istediklerini bildirdi.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 14.04.2021
Çekya, Danimarka'nın aşı programından çıkardığı AstraZeneca aşısına talip oldu

Budapeşte

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, gazetecilere yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu gerekçesiyle bu aşıyı programından çıkaran Danimarka'dan tüm dozları almaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova'ya gideceğini anlatan Hamacek, "Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir." dedi.

Ülkedeki Çin ve Rus aşısı tartışmaları, 2 bakanı yerinden etmişti

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya'da son 24 saatte 5 bin 33 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 590 bin 124'e çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 artarak 28 bin 124 oldu.

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