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Dünya

IKBY Güvenlik Ajansı: En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bekir Aydoğan   | 14.04.2021
IKBY Güvenlik Ajansı: En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldı

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldığını açıkladı.

IKBY İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve yakında patlamayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

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IKBY Güvenlik Ajansı: En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldı

IKBY Güvenlik Ajansı: En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldı