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Dünya

Cebelitarık'ta alıkoyulan İran tankeri serbest bırakıldı

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan “Grace 1” adlı İran tankeri serbest bırakıldı.

Muhammet Nusret Altun   | 15.08.2019
Cebelitarık'ta alıkoyulan İran tankeri serbest bırakıldı

Ankara

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkoyulan “Grace 1” adlı İran tankerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, ABD'nin de devralmak için mahkemeye başvurduğu İran tankerinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Davanın yargıcı Anthony Dudley, sabah yaptığı açıklamada, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD’nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini açıklamıştı.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

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