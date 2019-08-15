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Dünya

Londra'da Keşmir protestosu

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırması İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

Tayfun Salcı   | 15.08.2019
Londra'da Keşmir protestosu

Londra

Londra'da Keşmir protestosu

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hindistan Yüksek Komisyonu önünde binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi. Ana protesto alanına yakın bir noktada Hindistan yanlısı bir grup da toplanırken, polis grupların karşı karşıya gelmemesi için tedbir aldı. ( Isabel Infantes - Anadolu Ajansı )

Hindistan Yüksek Komisyonu önünde toplanan binlerce gösterici ellerinde "Özgür Keşmir, Keşmir yanıyor, Hindistan ordusu Keşmir'den çık, Modi, savaş değil, çay yap" yazılı dövizler ile Pakistan ve Keşmir bayrakları taşıdı.

Ana protesto alanına yakın bir noktada Hindistan yanlısı bir grup da toplanırken, polis grupların karşı karşıya gelmemesi için tedbir aldı.

Cammu Keşmir'deki gelişmeler

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil çok sayıda kısıtlamaya da gitmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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