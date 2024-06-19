Çad'ın başkenti Encemine'deki patlamada 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı
Çad Sağlık Bakanı Abderrahim Abdelmadjid, dün gece başkent Encemine'de meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.
Encemine
Çadlı 6 bakan, dün mühimmat deposunda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Bakanlar, bu "talihsiz olayın", mühimmatların depolanmasıyla ilgili teknik bir kusurdan kaynaklandığını ifade etti.
Çad'ın başkenti Encemine'de patlamalar meydana geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 19, 2024
Cumhurbaşkanı Itno: Bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktı. Can kaybı ve maddi hasar meydana geldi. Soruşturma sürüyor https://t.co/nojUbNqiWE pic.twitter.com/GLV5FzD7q6
Sağlık Bakanı Abdelmadjid, burada yaptığı açıklamada, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını belirtti.
Abdelmadjid, yaralıların durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Savunma Bakanı Zakaria Maloua Djamous, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.