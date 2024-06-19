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Dünya

Çad'ın başkenti Encemine'deki patlamada 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Çad Sağlık Bakanı Abderrahim Abdelmadjid, dün gece başkent Encemine'de meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ahmed Satti, Abdoulaye Adoum Mahamat  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Çad'ın başkenti Encemine'deki patlamada 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı Fotoğraf: Nurettin Boydak/AA

Encemine

Çadlı 6 bakan, dün mühimmat deposunda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar, bu "talihsiz olayın", mühimmatların depolanmasıyla ilgili teknik bir kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Abdelmadjid, burada yaptığı açıklamada, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını belirtti.

Abdelmadjid, yaralıların durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Zakaria Maloua Djamous, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

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