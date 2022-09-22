Dolar
18.34
Euro
18.03
Altın
1,670.75
ETH/USDT
1,302.00
BTC/USDT
19,185.00
BIST 100
3,295.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Burundi’nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Burundi’nin kuzeybatısındaki Cibitoke ilinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 evin yıkıldığı bildirildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 22.09.2022
Burundi’nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Yaounde

Ulusal medyadaki haberlere göre, Cibitoke iline bağlı Rugombo, Buganda ve Murwi kentlerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış yerini doluya bıraktı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev, 20 kilise ve çok sayıda okul yıkıldı.

Felaket nedeniyle bölgede eğitime ara verildiği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da 3 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Muğla Ula'da orman yangını başladı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Burundi’nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Burundi’nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet