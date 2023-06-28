Dolar
26.06
Euro
28.49
Altın
1,908.42
ETH/USDT
1,858.10
BTC/USDT
30,195.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Burkina Faso'daki terör saldırısında 34 kişi öldü

Fatma Esma Arslan  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Burkina Faso'daki terör saldırısında 34 kişi öldü

Dakar

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Centre-Nord bölgesindeki askeri birliğe saldırı düzenledi.

Olayda 31 asker ve 3 gönüllü milis hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso'da 2015'te patlak veren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine geri dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Benzer haberler

Burkina Faso'daki terör saldırısında 34 kişi öldü

Burkina Faso'daki terör saldırısında 34 kişi öldü

Rus savaş uçaklarının, İdlib’de düzenlediği saldırıda 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı

İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 2 sivil öldü

Rusya, Wagner krizinin ardından Ukrayna'ya gece yoğun saldırılar düzenledi

Rusya, Wagner krizinin ardından Ukrayna'ya gece yoğun saldırılar düzenledi
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girdi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girdi
İzmir Adliyesine yönelik saldırıda bombaları getirdiği iddia edilen sanık, terör örgütü üyeliğinden ceza aldı

İzmir Adliyesine yönelik saldırıda bombaları getirdiği iddia edilen sanık, terör örgütü üyeliğinden ceza aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet