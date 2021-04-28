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Dünya

Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından kabine kurma girişimleri ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı.

Ihvan Radoykov   | 28.04.2021
Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu Fotoğraf: Borislav Troshev/AA

Sofiya

240 kişilik parlamentoda 51 üyeli ikinci en büyük gruba sahip şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin başbakan adayı olarak gösterdiği satranç şampiyonu Antoaneta Stefanova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı hükümet kurma görevini anında iade etti.

Stefanova törende, "Biz, İTN partisi olarak prensipsiz koalisyonlara girme niyetinde değiliz." ifadesini kullandı.

Trifonov, sosyal medyada dün yaptığı açıklamada, partisinin parlamentoda diğer gruplardan koşulsuz destek alamadığını, bu ortamda olası bir hükümet kurma girişiminin "siyasi intihar" olacağını belirtmişti.

İTN'den önce parlamentoda en büyük 75 kişilik grubu olan eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi de kabine oluşturma çabasında başarısız olmuştu.

Parlamentoya bir şans daha

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Radev, kabine kurmakta başarısız olan en büyük iki partiden sonra parlamentoda temsil edilen diğer 4 gruptan birine görev vermesi gerekiyor.

Radev, parlamentoya seçim yasasında demokratikleşme yolunda gerekli değişikliklerin yapabilmesi için zaman tanımak istediğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Radev'in, kabine kurma girişimlerinin üçüncüsünün de başarısız olması halinde parlamentoyu feshederek erken seçim için tarih belirleyip geçici bir teknokratlar hükümeti oluşturması gerekiyor.

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