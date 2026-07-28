Kırgızistan, ŞİÖ Medya ve Analitik Merkezleri Forumu'na ev sahipliği yaptı Kırgızistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dönem başkanlığı kapsamında başkent Bişkek'te "ŞİÖ Medya ve Analitik Merkezleri Forumu" düzenlendi.

Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı Kabar ve Çin'in Xinhua Haber Ajansı ortaklığıyla gerçekleştirilen "Yeni Bir Çağda Şanghay İşbirliği Örgütü: Karşılıklı Anlayıştan Pratik İşbirliğine" başlıklı foruma üye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden yaklaşık 250 temsilci katıldı.

Forumun açılışında konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayirbek Orunbekov, teknolojik gelişmelerle birlikte gazetecilerin rolünün arttığını belirterek, "Devletler arasındaki güveni güçlendirmeye ve bölgedeki büyük projenin önemini topluma aktarmaya yardımcı olan kaliteli gazeteciliktir." dedi.

Ulusal Haber Ajansı Kabar'ın Müdürü Mederbek Şermetaliyev, dijitalleşmeyle artan dezenformasyon ve siber tehditlere karşı sorumlu gazeteciliğin ve doğru bilgiye dayalı haberciliğin önemini vurguladı.

ŞİÖ Sekreterliğinden yapılan açıklamada ise forumun medya ve uzmanlar arasındaki diyalog ihtiyacını teyit ettiği, katılımcıların profesyonel temasları güçlendirme ve çok kutuplu bir uluslararası bilgi alanı oluşturma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.