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Dünya

Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" kategoride uyarı verildi

Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi.

Irmak Akcan  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" kategoride uyarı verildi

Ankara

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.

Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı belirtildi.

Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.

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