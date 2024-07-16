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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine başlayacağını duyurdu

İsrail ordusu, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine 21 Temmuz itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Burak Dağ, Mustafa Deveci  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İsrail ordusu, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine başlayacağını duyurdu

Ankara

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ultra Ortodoksların askere alınmasına ilişkin süreç hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 21 Temmuz'dan itibaren başlanacak celp işlemlerinin gelecek yıl askere alımlar için olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, "siyasi düzeyde alınan karara ve yasaya uygun şekilde hareket etmeye devam edeceğinin" vurgulandığı açıklamada, artan operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde toplumun her kesiminden askere alımların devam ettiği vurgulandı.

İsrail basınına göre, Netanyahu esir takasını sabote ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı kanadın baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri yapılan esir takasını sabote ettiği belirtildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına varılması için yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kaynaklar, Hamas'ın müzakerelerde "büyük tavizler" verdiğini ileri sürdü. Olası bir mutabakatın ilk aşamasında Hamas'ın 18 İsrailli esiri serbest bırakmayı önerdiği, Tel Aviv tarafının ise bu sayının 33'e çıkarılmasına ısrar ettiği ifade edildi.

Müzakereler devam ederken Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için 2 yeni şart daha ortaya atmasına dikkati çekildi.

Netanyahu katıldığı anma programında protesto edildi

Öte yandan Netanyahu, 2014'te Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölen askerler için düzenlenen anma programında protesto edildi.

Gazze'ye yönelik 2014'teki saldırılarda öldürülen İsrail askerlerini anmak için gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Netanyahu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Yerel basında yer alan habere göre, Herzog'un konuşma yaptığı sırada çocuğu ölen bir İsrailli, Netanyahu'yu protesto etti. "Sen bir suçlusun" diye bağıran protestocu, 1800 İsraillinin Netanyahu yüzden öldüğünü ifade etti.

Herzog'un kürsüden inerek öfkeli babayı sakinleştirdikten sonra konuşmasına devam ettiği belirtildi.

Daha sonra kürsüye gelen Netanyahu'ya yönelik protestolar salonda devam etti.

İsrail, 8 Temmuz 2014'te Gazze'ye yönelik "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırıları başlatmış ve 51 gün sürmüştü.

Bu saldırılarda, 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 67 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

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