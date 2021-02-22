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Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı

Mestanlı'daki ilahiyat lisesi ana dil olarak Türkçe eğitimine güçlü destek verirken, öğretmenler özellikle velilerin bilinçli hareket ederek çocuklarını Türkçe öğrenmeye teşvik edebileceğini düşünüyor.

Ihvan Radoykov   | 22.02.2021
Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı Fotoğraf: Ihvan Radoykov - Anadolu Ajansı

Mestanlı

Bulgaristan'da ana dil olarak Türkçe eğimine ilgi azalırken, öğretmenler velilerin bilinçli hareket ederek çocuklarını okullarda Türkçeyi seçmeye teşvik etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Kırcaali'ye bağlı Mestanlı (Momçilgrad) ilçesinde 1991'den bugüne 776 öğrenci mezun eden ilahiyat lisesi, öğrencilerin Türkçe sevgisini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Lise Müdürü Ahmet Bozov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl lisedeki 136 öğrencinin tamamının Türkçe derslerine katıldığını belirterek, Bulgaristan'ın 2007'de Avrupa Birliği'ne (AB) girmesinin ardından velilerin çocuklarını seçmeli ders olarak verilen Türkçe yerine İngilizce, Almanca veya diğer Batı ülkelerinin dillerine yönlendirdiğini söyledi.

Öğrenci ve velilerin Türkçe derslerine ilgisini artırmak için ortaya koydukları çabalara işaret eden Bozov, "Bu konuda sivil toplum örgütleri, köy muhtarları, din görevlileri ve imamlara da büyük görev düşüyor. Dünyada 400 milyona yakın insanın konuştuğu Türkçenin nasıl bir zenginlik olduğunu, ne kadar geniş ufuklar açtırdığını herkesin bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ana dil eğitimine ilgi velilerin desteğine muhtaç

Bulgaristan'da 30 yıl önce sona eren komünizm döneminde Türkçe konuşulmasının adeta yasak olduğunu hatırlatan öğretmen Nurcan Okat, 2008'den beri ilahiyat lisesinde Türkçe dersi verdiğini ve öğrencilerin Türkçeye sevgisini körüklemeye çalıştığını söyledi.

Okat, Türkçenin muazzam değerini sadece öğrencilerin değil, velilerin de anlaması gerektiğinin altını çizerek, "Her şeyden önce veliler, bilinçli olarak çocuklarını Türkçe öğrenmeye teşvik edebilir." dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü bünyesindeki Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Abdullah Trabzon ise Mestanlı, Rusçuk ve Şumnu'daki üç lisesinin ülkede ana dil olarak Türkçe eğitimi konusunda önemli rol üstlendiğine işaret etti.

Her dilin zenginlik olduğunun altını çizen Trabzon, "İki komşu ülkede iki dilli insanların ana dil öğrenimi karşılıklı okul ziyaretleri, öğretmen mübadelesi yoluyla da teşvik edilebilir." dedi.

Eğitim ve sosyal konulardan sorumlu Mestanlı Belediye Başkan Yardımcısı Gülizar İsmail de bölgedeki yerleşim merkezlerinde toplam 139 öğrencinin ana dil olarak Türkçe dersi seçtiğini belirterek, "Ana dilleri ne olursa olsun, öğrenciler onu öğrendiklerinde diğer dillere doğru giden yollara da köprü atmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkçe seçenlerin sayısı hızla düşüyor

Bulgaristan'da devletin resmi eğitim müfredatı kapsamında ana dil öğrenimine başlandığı 1992'de 117 bin öğrenci okullarda verilen Türkçe derslerine katılırken, özellikle ülkenin 2007'de AB'ye girmesinden sonra bu derslere karşı hem velilerin hem öğrencilerin ilgisinde belirgin bir düşüş gözlendi.

Bulgaristan Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün sadece 79 yerleşim yerindeki 80 okulda Türkçe dersleri veriliyor.

Bakanlık, mevcut eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul düzeyinde 107 öğretmenin toplam 3 bin 981 öğrenciye Türkçe öğrettiğini, geçen eğitim yılında ise bu sayının 3 bin 991 olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Bulgaristan'da, 850 binden fazla Türk yaşıyor.

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