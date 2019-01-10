Buenos Aires'in simgesi: Obelisco

Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen Obelisco Dikilitaşı, 1936'da, Buenos Aires'in kuruluşunun 400. yıl dönümü anısına Arjantin bayrağının şehirde ilk defa göndere çekildiği yere inşa edildi.

Fotoğraf: AA/Muhammed Emin Canik

BUENOS AİRES

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki tarihi simgelerden Buenos Aires Dikilitaşı (Obelisco de Buenos Aires) her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Şehrin 400. kuruluş yıl dönümü anısına 1936'da Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 50 metrekarelik bir alanda inşa edilen anıt, 67,5 metre yüksekliğinde bulunuyor.

Tam adı "Obelisco de Buenos Aires" (Buenos Aires Dikilitaşı) olan ancak halk arasında kısaca Obelisco diye anılan yapının inşa edilmesi kararı, şehirde başkentin önemini gösteren hiçbir anıtın bulunmaması nedeniyle dönemin Devlet Başkanı Agustin Pedro Justo tarafından alındı.

Obelisco'nun inşa edildiği yerde, Arjantin bayrağının 23 Ağustos 1812'de şehirde ilk defa göndere çekildiği San Nicolas Kilisesi bulunuyordu.

Arjantin'in ünlü çağdaş mimarlarından Alberto Prebisch tarafından tasarlanan, 200 bin Arjantin pesosuna mal olan ve 157 işçinin çalıştığı Obelisco'nun inşası bir ay sürdü.

Ayrıca Buenos Aires'te birçok kutlama ve protesto Obelisco'da yapılıyor. Arjantin'de düzenlenen 2018 Gençlik Olimpiyatları sırasında ışıklarla süslenen Obelisco, olimpiyatlar sırasında dikey ekran olarak da kullanılmıştı.

Obelisco'nun piramit şeklindeki çatısının altında ufak bir oda ve dört pencere bulunuyor. Çıkılması yasak dikilitaşın demir merdiveni 206 basamaktan oluşuyor.

Muhabir: Muhammed Emin Canik

