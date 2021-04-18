Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi

Arjantin'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüze eğitimi askıya almasını protesto etti.

Muhammed Emin Canik   | 18.04.2021
Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi

Buenos Aires

Muhalefet yanlılarının çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında toplanan yüzlerce kişi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine ve Kovid-19 salgınının ülkede yükselişe geçmesinin ardından alınan önlemlere karşı gösteri düzenledi.

Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi

Arjantin'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüz yüze eğitimi askıya almasını protesto etti. Muhalefet yanlılarının çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında toplanan yüzlerce kişi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine ve Kovid-19 salgınının ülkede yükselişe geçmesinin ardından alınan önlemlere karşı gösteri düzenledi. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

Ellerinde "Yüz yüze eğitime evet", "Okulları açın" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Buenos Aires'in çeşitli noktalarının yanı sıra devlet başkanlığı konutu Olivos Köşkü önünde de gösteriler yapıldı. Gösteriler geç saatlere kadar devam etti.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, son günlerde Kovid-19 vakalarının ülkede en yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle 15 Nisan'da salgına karşı bir dizi yeni önlem alındığını açıklamıştı.

Önlemler arasında, 17 Şubat'ta Kovid-19 önlemleri altında başlayan yüz yüze eğitimin askıya alınması, 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve alışveriş merkezlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar yer alıyor.

Fernandez, yeni önlemlerin ülkenin en kalabalık ve Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı başkent Buenos Aires ile Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi (AMBA) için geçerli olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 591'e çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşı adayının ilk insan denemelerinde gönüllü oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'dan 52 bin 184 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 288 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Myanmar'da ordu ile etnik silahlı grup arasında çatışma çıktı: 5 ölü

Myanmar'da ordu ile etnik silahlı grup arasında çatışma çıktı: 5 ölü

Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi

Myanmar'da darbe karşıtlarının kurduğu 'sivil hükümet'i bazı ülkelerin tanıyacağı öne sürüldü

Myanmar'da darbe karşıtı komite askeri hükümete karşı sivil hükümet kurdu

Myanmar'da darbe karşıtı komite askeri hükümete karşı sivil hükümet kurdu
Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle ölen sivillerin sayısı 726'ya çıktı

Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle ölen sivillerin sayısı 726'ya çıktı
Myanmar ordusu 2 protestocuyu öldürdü, caminin bağış paralarını yağmaladı

Myanmar ordusu 2 protestocuyu öldürdü, caminin bağış paralarını yağmaladı