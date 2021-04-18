Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 09.29'da 50 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.