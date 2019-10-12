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Dünya

Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel

Terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi Türk vatandaşları önledi.

Mehmet Yılmaz   | 12.10.2019
Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel Fotoğraf: Mehmet Yılmaz / AA

Budapest

Macaristan'daki Türk vatandaşları, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi.

Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PKK/PYD yandaşlarının başkent Budapeşte'deki büyükelçilik binasının önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.

PKK/PYD yandaşlarının eylemini protesto eden çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Macaristan bayrakları taşıdı.

Terör örgütü yandaşları, büyükelçilik yakınlarındaki başka bir alanda eylem yapmak zorunda kaldı.

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