Euro
7.72
Dolar
6.79
BIST 100
109,879.60
Altın
1,718.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen 2. Leopold'un sembollerine yönelik tepkiler artarken başkent Brüksel'de kralın bir heykeli daha tahrip edildi.

Şerife Çetin   | 10.06.2020
Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir /AA

Brüksel

Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazıldı. 

Belediye görevlileri heykeli temizleme çalışmaları başlattı.

Belçika'nın sömürgeci geçmişi tekrar gündemde

1800'lü yılların sonunda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da yapılan katliamlar, Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi.

Geçen hafta Gent kentinde 2. Leopold'un büstü kırmızıya boyanarak Floyd'a atfen büstün üzerine "Nefes alamıyorum" yazılmıştı.

Anvers şehrinde de geçen hafta ateşe verilen Leopold heykeli dün kaldırılmıştı. Heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve daha sonra müzede sergileneceği bildirilmişti.

Belçika'da Kongo'nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için kampanya yürütülüyor.

1865 ile 1909 yılları arasında Belçika’nın kralı olan Leopold'un ülkeyi Kongo'nun kaynaklarını kullanarak inşa ettiği ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi
Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı
Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı

Benzer haberler

Eski milli futbolcu Colin Kazım İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı

Eski milli futbolcu Colin Kazım İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı

Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

ABD'nin başkentindeki Floyd protestolarında görevli ulusal muhafızlarda Kovid-19 çıktı

New York, polisin boyuna baskı uygulamasını yasaklayacak

New York, polisin boyuna baskı uygulamasını yasaklayacak

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi
New York borsasından George Floyd için anma

New York borsasından George Floyd için anma