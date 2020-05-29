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Dünya

ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) gözaltına alınma işlemi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili New York'ta da gösteri düzenlendi.

İslam Doğru   | 29.05.2020
ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) gözaltına alınma işlemi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili New York'ta da gösteri düzenlendi. Manhattan’daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde “Siyahilerin hayatı önemli” (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10’dan fazla kişi gözaltına alındı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Manhattan’daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde “Siyahilerin hayatı önemli” (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı'ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, bugün ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.

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