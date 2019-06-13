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Dünya

Brüksel'de Kabe maketi etrafında temsili tavaflı protesto

Suudi Arabistan'ın "hacı adaylarına yönelik engellemeleri" AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda kurulan Kabe maketi ile protesto edildi.

Yusuf Hatip   | 13.06.2019
Brüksel'de Kabe maketi etrafında temsili tavaflı protesto

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Suudi Arabistan'ın "hacı adaylarına yönelik engellemeleri", Belçika'nın başkenti Brüksel'de kurulan Kabe maketi etrafında yapılan temsili tavaf ile protesto edildi.

Çeşitli Müslüman ülkelerden 20 civarında gösterici, AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda kurdukları Kabe maketi etrafında temsili tavaf gerçekleştirdi.

Gösteriyi organize eden "Al Haramain Watch" isimli sivil toplum örgütü üyesi Muhammed Farah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki göstericiler Suudi Arabistan politikalarına muhalif çeşitli Arap ülke vatandaşlarından oluşuyor. Muhalif olduğumuzdan dolayı hacca girişimiz engelleniyor. Hac, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a değil tüm Müslümanlara ait. Bazı Müslümanların ibadet hakkını engellemeye hakları yok." ifadelerini kullandı.

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