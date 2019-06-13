Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü.
Kabil
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın Familiha bölgesinde patlattığını belirtti.
Saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.