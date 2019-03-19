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Dünya

Brüksel'de bomba alarmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.

Yusuf Hatip   | 19.03.2019
Brüksel'de bomba alarmı

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Breydel Caddesi üzerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

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