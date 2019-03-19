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Dünya

Meksika'da Popocatepetl yanardağında patlama

Meksika'da Popocatepetl yanardağında patlama meydana geldi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 19.03.2019
Meksika'da Popocatepetl yanardağında patlama

Ankara

Independent'ın haberine göre, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl yanardağı dün geç saatlerde kül ve lav püskürttü. 

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağdaki patlama sırasında küllerin 1,2 kilometre yüksekliğe çıktığını duyurdu.

Meksika hükümeti de patlamadan sonra yanardağ çevresinden uzak durulması uyarısında bulundu.

"Tüten dağ" anlamına gelen Popocatepetl'in faaliyetlerinde son birkaç haftadır artış gözleniyordu.

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