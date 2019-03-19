Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.47
BIST 100
105,416.70
Altın
1,308.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da
logo
Dünya

Pakistan-İran sınırına tel örgü çekilecek

Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bajva, gelecek haftadan itibaren 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekileceğini duyurdu.

Behlül Çetinkaya   | 19.03.2019
Pakistan-İran sınırına tel örgü çekilecek

İslamabad

Kuetta kentinde katıldığı toplantıda konuşan Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Asım Salim Bajva, sınır yönetimi ve güvenliğinin başta Pakistan'ın Belucistan eyaleti olmak üzere ülke güvenliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti. 

Afganistan sınırına da tel örgü çekildiğini söyleyen Bajva, 370 kilometrelik bölümde işlemin tamamlandığını, gelecek hafta ise 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekilme işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

Şubat ayında İran Devrim Muhafızlarına düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan, İran tarafından, sınır güvenliğini yeterince sağlayamadığı konusunda eleştirilmişti.

İran, ülkede saldırı düzenleyen örgütlerin Pakistan'da saklandığını iddia etmişti.

Geçen ay Pakistan'daki yabancı medya temsilcileriyle buluşan Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, Afganistan, İran, Pakistan arasında hareket eden teröristlerin geçişlerini engellemek için Pakistan'ın İran ve Afganistan sınırlarına tel örgü çekileceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK

Benzer haberler

Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi

Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi

İran'da 153 konteyner yüklü gemi battı

Güney Kore'nin İran'dan petrol ithalatı şubatta arttı

'HDP'li meclis üyesini CHP'den, İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden aday yaptılar'

'HDP'li meclis üyesini CHP'den, İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden aday yaptılar'
'ABD'nin tek hedefi Tahran'a geri dönmek'

'ABD'nin tek hedefi Tahran'a geri dönmek'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri

Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri