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Dünya

Brüksel Havalimanı rötarda Avrupa rekoru kırdı

Brüksel Havalimanında temmuzda uçakların yüzde 72'si planlanan zamanda kalkamadı, bazı uçuşlar iptal edildi.

Selen Temizer   | 14.07.2022
Brüksel Havalimanı rötarda Avrupa rekoru kırdı

Brüksel

Belçika basınının İngiltere merkezli Resmi Havacılık Rehberi'ne dayandırdığı bilgilere göre, Brüksel Havalimanı, temmuzda Avrupa'da uçuşların en çok ertelendiği yer oldu.

Uçuşların yüzde 72'si rötar yaparken, yüzde 2,5'i iptal edildi.

Brüksel Havalimanı Sözcüsü ​​​​​​​Nathalie Pierard, durumun birçok sebebi bulunduğunu, bagaj taşıma ve pasaport kontrolü alanlarındaki personel eksikliğinin bunlardan bazıları olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinde uçuşların azalması nedeniyle yaşanan personel kesintileri, yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler ve personelin daha yüksek ücret talepleri nedeniyle yaptığı grevler dolayısıyla havacılık sektörü zor bir süreçten geçiyor. Avrupa'da Lufthansa, British Airways gibi pek çok hava yolu şirketi uçuşlarını iptal ediyor.

Geçen ay Brüksel Havalimanında grev nedeniyle uçuşlar yapılamamış, Brüksel Havayolları da uçuşları 3 günlüğüne iptal etmişti.

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