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Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 217'ye çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 26.02.2022
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 217'ye çıktı

Buenos Aires

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 217 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin kayıp olarak bildirildiği ve 900 kişinin barınaklarda kaldığı açıklandı.

Kayıpları arama çalışmaları ve şehirde günlük hayatın normale dönmesi için temizlik çalışmaları devam ediyor.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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