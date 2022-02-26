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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklifinde bulunduğu iddiası

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Dildar Baykan Atalay   | 26.02.2022
ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklifinde bulunduğu iddiası

Washington

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

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