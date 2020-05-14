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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 749 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldi.

Zehra Ulucak   | 14.05.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 749 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 749 kişi yaşamını yitirdi. 

"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldiğini açıkladı.

Brezilya'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 760 Kovid-19 vakası ile ülkedeki toplam vaka sayısı 188 bin 974'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, son artışla dünyadaki vaka sayılarında ve virüse bağlı can kayıplarında 6. sırada yer alan ülke oldu.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. 

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