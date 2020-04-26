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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 346 kişi öldü

Brezilya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 26.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 346 kişi öldü

Buenos Aires

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 346 artışla 4 bin 16'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi. 

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.


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