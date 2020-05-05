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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 263 kişi öldü

Brezilya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 263 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 05.05.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 263 kişi öldü Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 263 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 263 artışla 7 bin 288'e, vaka sayısı da 4 bin 75 artarak 105 bin 222'ye yükseldi.

Ülkede 45 bin 815 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1360 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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