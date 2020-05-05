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Dünya

ABD Kongresinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'a teşekkür mektubu

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek Türkiye'nin ABD'ye Kovid-19 salgınından dolayı gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

Kasım İleri   | 05.05.2020
ABD Kongresinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'a teşekkür mektubu Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek Türkiye'nin ABD'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

Steve Cabots, Steve Cohen, Joe Wilson ve Gerald Connolly imzalı mektupta, gönderilen iki tıbbi yardım paketinden dolayı Türkiye'ye "içten teşekkür" iletildi.

Mektupta ABD'de 67 bin kişinin Kovid-19 salgınından hayatını kaybettiğini belirten kongre üyeleri şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere, hastalığı azaltmanın önemli bir kısmı, ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının korumaktır ki hastaları tedavi etmeye devam ederken koronavirüs onlara bulaşmasın ve onlar da virüsü yaymasın. Sizin ülkenizin gönderdiği 500 bin cerrahi maske, 34 bin 500 tulum, 2 bin 500 diğer koruyucu malzeme ve yüzlerce galonluk dezenfektan, bu sağlık çalışanlarını korumamıza yardımcı olacaktır. Türk halkının cömertliğini büyük memnuniyetle karşılıyoruz ve NATO müttefikleri olarak Türkiye ve ABD'nin bu krizi ve ortaklığımızda karşı karşıya kaldığımız diğer birçok ortak sınamalarda omuz omza durması oldukça önemlidir. "

Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki askeri nakliye uçağı tıbbi yardım malzemelerini ABD'ye ulaştırmıştı.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali başta olmak üzere 60'a yakın ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

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