Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü
Brezilya'da virüsün görüldüğü kişi sayısı 30 bini geçti.
Buenos Aires
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Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 188 artışla 1924’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 105 artarak 30 bin 425’ye yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.