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Dünya

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

Brezilya'da virüsün görüldüğü kişi sayısı 30 bini geçti.

Muhammed Emin Canik   | 17.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti.  

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 188 artışla 1924’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 105 artarak 30 bin 425’ye yükseldi.  

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.  

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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