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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 arttı

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1188 kişi daha yaşamını yitirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 22.05.2020
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 arttı

Ankara

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 47’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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