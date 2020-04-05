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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı

Latin Amerika'da Kovid-19'un ilk görüldüğü ülke Brezilya'da, enfekte olan kişi sayısı 10 bini geçti.

Muhammed Emin Canik   | 05.04.2020
Brezilya'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı Fotoğraf: Fabio Teixeira /AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi.

Buna göre, ülke çapında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 432'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 278'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da ilk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü, ilk ölümün ise 17 Mart'ta gerçekleştiği açıklanmıştı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira ise solunum komplikasyonları nedeniyle ölenlere yönelik yapılan geriye dönük bir araştırmaya göre ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurmuştu.

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