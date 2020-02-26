Euro
6.70
Dolar
6.15
BIST 100
113,411.00
Altın
1,654.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü

Emre Aytekin   | 26.02.2020
Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Ankara

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü İtalya'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.

Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu

Benzer haberler

Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de Kovid-19 salgınında iyileşenlerin bir kısmı tekrar hastalığa yakalandı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Dışişleri Bakanlığından Irak ve İtalya’ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığından Irak ve İtalya’ya seyahat uyarısı
Tahran Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor

Tahran Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor
Koronavirüs vakalarının giderek yayıldığı Körfez ülkelerinde tedbirler artırıldı

Koronavirüs vakalarının giderek yayıldığı Körfez ülkelerinde tedbirler artırıldı