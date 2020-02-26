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Dünya

Malezya'da üç parti Enver İbrahim'i başbakan adayı gösterdi

Malezya'da Mahathir Muhammed'in istifası sonrası oluşan iktidar boşluğu için üç parti Enver İbrahim'i destekleyeceklerini açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 26.02.2020
Malezya'da üç parti Enver İbrahim'i başbakan adayı gösterdi

Kuala Lumpur

Malezya'da siyasi kriz ve Başbakan Mahathir Muhammed'in istifası sonrası oluşan hükümet boşluğunu doldurmak üzere eski iktidar koalisyonunu oluşturan partilerden üçü, başbakan olarak Enver İbrahim'i desteklediklerini açıkladı.

Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim'in Demokratik Hareket Partisi (DAP) ve Milli Emanet Partisi (Amanah) liderleriyle düzenlediği basın toplantısında, üç partinin izleyeceği yol haritasına dair ortak açıklama metni okundu.

Metinde söz konusu partilerin halkın oylarıyla başa gelen Umut İttifakı (PH) hükümetini yeniden kurmakta kararlı olduğu belirtilerek, "Bu doğrultuda Enver İbrahim'in başbakan adayı olarak desteklenmesi kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Muhalefet partilerinin geçen hafta sonu Enver İbrahim'i dışlayan yeni bir iktidar koalisyonu kurmaya yönelik çabasının kınandığı açıklamada, "Perde arkası hükümeti kurma çabaları, Mahathir'in başbakanlıktan istifasına sebebiyet vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Enver, "Dün Mahathir'in partiler arası görüşmeye gelmeyi reddetmesi üzerine bu karar alınmıştır." şeklinde konuştu.

Hükümeti kuracak kişiyi Malezya Kralı belirleyecek

Üç partinin Enver'in başbakanlığına destek açıklamasından bir saat önce geçici başbakan Mahathir, yeni hükümeti kurma görevini üstlenmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Mahathir'in açıklaması ve Enver'in başbakanlık adaylığıyla Malezya'da yeni hükümeti kimin kuracağı merak ediliyor.

Anayasal monarşiyle yönetilen Malezya'da başbakanın istifa etmesi durumunda Malezya Kralı, mecliste yeterli çoğunluğu sağlayabilecek başbakan adayına hükümet kurma yetkisi veriyor.

Mevcut durumda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Mahathir ile Enver arasında tercih yapacak.

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