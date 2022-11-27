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Dünya

Brezilya'da iki okula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Brezilya'da cuma günü bir saldırganın iki okula düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle, saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 27.11.2022
Brezilya'da iki okula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Buenos Aires

Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ülkenin Espirito Santo eyaletinde ilk saldırının düzenlendiği Primo Bitti okulunda öğretmen olarak çalışan 38 yaşındaki Flavia Amboss Merçon, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Böylece iki okula düzenlenen saldırıda, 3 öğretmen ve bir öğrenci olmak üzere ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Hastanede tedavi gören 5 kişiden 4'ünün durumunun ağır, bunlardan ikisinin 11 ve 14 yaşlarında çocuk olduğu belirtildi.

Brezilya'nın doğusunda bulunan Espirito Santo eyaletine bağlı Aracruz kentindeki Coqueiral Mahallesi'nde bir saldırgan cuma günü aynı sokaktaki iki okula silahlı saldırı düzenlemişti.

Kamuflaj giyinmiş ve maske takan saldırgan ilk ve orta düzeyde eğitim veren Primo Bitti Okulu'na girip ateş açtıktan kısa süre sonra aynı sokaktaki farklı bir okula da silahlı saldırı düzenlemişti.

Yetkililer, kimliği açıklanmayan saldırganın 16 yaşında bir genç olduğu, saldırıyı 2 yıl planladığını ve üzerinde Nazi sembolü olan bir bileklik taşıdığını belirtmişti.

Espirito Santo Eyalet Valisi Renato Casagrande, saldırı sebebiyle eyalette 3 gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.


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