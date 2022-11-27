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Dünya

Erzurum'da kar etkili oluyor

Erzurum'da yüksek kesimler ile kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Ayşe Nur Erdoğdu Bayram   | 27.11.2022
Erzurum'da kar etkili oluyor Fotoğraf: Ayşe Nur Erdoğdu Bayram/AA

Erzurum

Kent genelinde gün içinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü.

Yüksek kesimler ile kent merkezinde bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasının ardından bazı kişiler kar topu oynarken kimisi ise araçlarını temizledi.

Yağışla Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

Beyaz örtünün tadını çıkaranlardan Ayşegül Akkuş Nehri, AA muhabirine, Erzurum'a bu mevsim karın geç geldiğini söyledi.

Kar yağışını özlediklerini belirten Nehri, "Her ne kadar hayat şartlarımızı zorlaştırsa da her şeye rağmen bu görüntü ve atmosferi fazlasıyla özlemiştik. Biz de bu anın tadını çıkarmak için önce eğlendik, sonrasında da arabalarımızı temizledik." dedi.

Karın tadını çıkaran diğer kişiler de Erzurum'a beyaz örtünün yakıştığını dile getirdiler.

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